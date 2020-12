Ez az év Xantus Barbara számára is sok változást hozott, és sajnos nem volt mindegyik örömteli. A koronavírus-járvány miatt egy budapesti plázában dolgozik a megélhetésért, ráadásul egy szerettét is elvesztette.

"Nézem a reklámokat a tévében, de ugyanazt sugallják mint a pandémia előtt. Pedig nekünk most nem olyan karácsonyunk lesz, mint korábban. Sok elhunyt lesz a vírus miatt karácsonykor. Az én nagybátyám is most ment el, igaz ő nem Covidban hunyt el, de miatta sem lesz szép karácsonyunk. De szinte mindenkinek van olyan ismerőse, aki a megélhetésért vagy a szerette életért aggódik. Nekik azért nem lesz. Színészként biztosan szuperérzékenyen gondolkodom, de így érzek" - mondta a Ripostnak a színésznő.