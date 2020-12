A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 123 989 fő, az aktív fertőzöttek száma 181 342 fő. Az aktív fertőzöttek 18%-a, az elhunytak 20%-a, a gyógyultak 20%-a budapesti. 6006 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 489-en vannak lélegeztetőgépen.



Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. Továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. Ne feledjék, hogy a kijárási tilalom ma este 8 órától ismét érvényes hajnal 5 óráig, és szilveszterkor életben lesz.