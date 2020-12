Idén a szilveszter is teljesen másképp zajlik majd, és szigorú szabályok lesznek érvényben. Nem árt ezekkel tisztában lenni, ugyanis akár többszázezres bírságot is kiszabhatnak ránk.

Az év utolsó napján sem enyhítenek a járványügyi szabályokon, sőt, egyéb korlátozások is bevezetésre kerültek. Aki ezeket nem tartja be, akár 750 ezer forintos büntetést is kaphat, ugyanis halmozni is lehet a szabályszegéseket.

Szilveszter este ugyanúgy kijárási tilalom van érvényben, este 8 és reggel 5 óra között nem lehet az utcán tartózkodni. Illetve csakis 10 fős összejövetelek engedélyezettek.

Nem minden pirotechnikai eszköz használata tilos, ugyanis az 1. és 2. osztályba tartozó termékek magánterületen való alkalmazása engedélyezett, ezeknek az üzletekben való forgalmazása sem tiltott.

A pirotechnikai termékek forgalmazására, tárolására és felhasználására vonatkozó szabályszegés viszont 5000 Ft-tól 50 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 5000 Ft-tól 150 000 Ft-ig terjedő szabálysértési pénzbírsággal büntethető.

Ezenkívül december 24. és január 3. között érvényes az a szabály, miszerint tilos alkoholos italt fogyasztani közterületen – adta hírül a Pénzcentrum az ORFK tájékoztatása alapján.