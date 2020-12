Nem lesz túl fényes az időjárás a következő napokban. Ónos esőre és havazásra számíthatunk néhol, de akár orkán erejű szél is támadhat.

A Dunántúli-középhegység, a Dunazug-hegység és az Északi-középhegység nyugati részének magasabb részein havazásra lehet számítani, ami meg is maradhat. Az Alpokaljánál 3 centiméteres is lehet a hó.

Vasárnap este az Északi-középhegység alacsonyabb részein akár ónos eső is előfordulhat.

Hétfő délután egyre több helyen viharossá fokozódhat a szél, akár 60-80 kilométer per órás erejű lökések is lehetnek – adta hírül az Országos Meteorológiai Szolgálat.