Gelencsér Timi és Hegyesi Berci a Dancing with the stars kedvenc párja volt. Hónapok óta mennek a találgatások, vajon a barátságnál több van-e köztük? Timi őszintén válaszolt.

Többször feltették már a kérdést Gelencsér Timinek és Hegyesi Bercinek, milyen kapcsolat van köztük. Minden válaszukkal azt próbálták bizonygatni, hogy szoros bartásgában vannak. A femcafének adott interjúban azonban Timi meglepő dolgot mondott:

"Az egyértelmű, hogy nagyon megszerettük egymást. Egy jó táncpárosnak szerintem az a titka, hogy megvan közöttük a megkérdőjelezhetetlen bizalom, a szimpátia és a kémia. Nagyon nehéz most elválni egymástól, mert az elmúlt hónapokban az életünk egyik legfontosabb része volt az együtt eltöltött idő, nekem viszont most mennem kell vissza Dominikára az Exatlon miatt. Nem véletlenül sírtunk egyre többet, ahogy közeledtünk a műsor vége felé, nem akartuk elfogadni, hogy ennek hamarosan vége lesz. Most iszonyú nehéz mindkettőnknek, hiszen több tízezer kilométerre utazom."