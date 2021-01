Gabriela Spanic elhagyta hazánkat, miután véget ért a Dancing with the starts című műsor. A világsztár táncpartnerével együtt utazott el és azóta is együtt vannak...

Gabriela Spanic és Andrei Mangra között a műsor alatt is izott a levegő. Sokan találgatták, vajon mi lehet köztük. Bár barátként nevezik egymást a nyilvánosság előtt, a műsor után közvetlenül Gabi szülőhazájába utaztak és azóta is együtt vannak. Andrei Gabriela családjával töltötte a karácsonyt, valamint a szilvesztert is közösen ünnepelték meg, amiről egy összebújós fotót is posztoltak.