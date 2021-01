Ünnepséget tartottak december elején a Mol városában található idősek otthonában Belgiumban, ennek következtében kezdett el terjedni a koronavírus az intézményben, ugyanis kiderült, hogy a férfi, aki Mikulásnak öltözött be, fertőzött. Az AP News szerint már 27 idős ember vesztette életét.

A város önkormányzata közölte, hogy az otthon nem jelentette be az eseményt, ha tudomásuk lett volna róla, nem engedélyzték volna a megtartását. Összese 88-an fertőzödtek meg. Egy belga virológus szerint azonban nem jelenthető ki teljes biztonséggal, hogy a beöltözött férfi a fertőzés okozója, mivel ő korábban is önkéntesként dolgozott az intézményben, vagyis az is lehet, hogy ő is ott kapta el a fertőzést.