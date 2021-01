Az 1930-ban Cannes-ban született Bolling csodagyereknek számított, 14 évesen már profi zongoristaként lépett fel. Jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a tradicionális jazz a hatvanas években újra divatba jöjjön. Nagy hatással volt rá Duke Ellington, Oscar Petersonnal barátok is lettek.

Több mint száz film zenéjét szerezte, köztük a cannes-i filmfesztiválról 1957-ben készült dokumentumfilmét. A számos francia és kanadai alkotás között volt az 1970-es Borsalino, valamint az 1978-as Kaliforniai lakosztály, de mai amerikai filmekben is felcsendülnek a számai, többek között a 2006-os Holidayben, vagy az Oscar-díjas Jokerben (2019).



Klasszikus zenészekkel felvett produkcióival is világsikert ért el, Jean-Pierre Rampal francia fuvolaművésszel 1975-ben készített lemeze, a Suite for Flute and Jazz Piano Trio több mint egy évtizeden át szerepelt a Billboard klasszikus zenei toplistáján. Muzsikált együtt Maurice André trombitavirtuózzal és Yo-Yo Ma csellistával is.