Nem finomkodom az ilyen csalókkal. Több ismerősöm is panaszkodott rájuk., és láttam, hogy például Tolvai Renit is behálózták. Kitettem mindent róluk az Instagramomra. Magyarázkodnak, de a hirdetésért cserébe nem fizetnek. Ezek a tények, a többi csak porhintés. Ezer meg egy levelet kaptam azóta, hogy megosztottam ezt, rengetegen írtak, hogy becsapták őket. Azt javaslom mindenkinek, hogy tiltsák őket, és tegyék meg a megfelelő helyeken a feljelentést. Rossz helyen szórakoztak, én nem hagyom annyiban az ilyesmit - mesélte a BlikknekBaukó Éva, aki a történtekről közösségi oldalán is "megemlékezett":