A legtöbben olyan partnert szeretnének, akiben biztosak lehetnek. Olyasvalakit akarnak maguk mellé, aki elkötelezett lesz irántuk, és akiben teljesen megbízhatnak. Valakit, aki abszolút lojális hozzájuk és a kapcsolathoz is. Természetesen ez nem minden emberre igaz, és egészen addig ez nem baj, amíg nem az ellentétek találkoznak. Vannak, akik szeretnek kacérkodni, és az életre szóló kapcsolatok helyett inkább az ismerkedés izgalmát választják.

Velük ellentétben állnak azok, akik talán régimódinak is nevezhetők, mert hisznek abban, hogy létezik számukra tökéletes társ, és teljesen képesek elköteleződni az iránt a személy iránt, akibe szerelmesek. Persze minden kapcsolat két emberen múlik, de az biztos, hogy vannak olyan személyek, akik a kalandozás helyett inkább az állandó társat részesítik előnyben. Ők nem érzik unalmasnak a monogámiát, hanem lubickolnak a biztonságban, kifejezetten élvezik, hogy a hátralévő életüket azzal egy emberrel tölthetik el. Nem rémülnek meg ettől a gondolattól, hiszen ez a leghőbb vágyuk, és ők bizony hűségesen ki is tartanak, amíg a partnerüktől is éppen ezt a bizonyosságot kapják viszonzásul. Íme, azok a csillagjegyek, akik a legelkötelezettebbek és a leghűségesebbek, amikor kapcsolatban vannak.



IkrekAz Ikrek hisznek a logikában és a praktikusságban. Ugyan nem esnek nagyon könnyen szerelembe, de amikor megtörténik, akkor teljes szívükkel szeretik a másikat. Ha pedig egészen biztosak lehetnek abban, hogy a partnerük sem játszadozik, ha a másik ember szándékai és akarata sem kérdéses, akkor az Ikrek bizony minden taktikát, praktikát és játszmát félretéve egyszerűen csak őszintén, szenvedélyesen és teljes elkötelezettséggel szeretik a másikat, akinek egyelten feladata a viszonzás.



RákA Rákok gondolkodásmódja hagyományosnak mondható. Ők nagyon szeretik a biztonságot, amit nem csak elvárnak a másiktól, hanem ezt is nyújtják, amennyiben a partner érzései sem kérdésesek. Olyan stabil kapcsolatot keresnek, amire bátran lehet építeni, vagyis közösen tervezni a jövőt. Családorientált emberek, akik nagyon szeretik megteremteni az otthon melegét, mert arra vágynak, hogy legyen egy olyan hely, ahová hazatérhetnek, egy olyan emberhez, aki szintén ezt szeretné.



SkorpióA Skorpiók nem adják könnyen magukat, kezdetben még azt is gondolhatnánk róluk, hogy nem azok a kifejezetten stabil kapcsolatot kereső emberek. Szenvedélyesek és intenzívek, akik az érzelmeket tartják szem előtt, vagyis nem mindig az eszük és a logika irányítja a döntéseiket. Időbe telik, hogy megnyíljanak másoknak, de érdemes kivárni és türelmesnek lenni, ugyanis amint megbíznak a másikban annyira, hogy felfedjék a sérülékenyebb oldalukat, már nincs visszaút.



HalakA Halak jegyben született emberek nagyon érzékenyek és nagyon érzelmes lények, akik az első perctől fogva a monogám kapcsolat mellett teszik le a voksukat, vagyis ők egyetlen embert keresnek. Amikor szerelmesek, akkor mindent megtesznek a kapcsolat sikeréért, nagy energiákat képesek beletenni, mert nem akarnak mást, mint stabil és biztonságos kapcsolatot.