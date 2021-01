Sokan úgy tartják, a hetedik év a vízválasztó egy párkapcsolatban - ezt tapasztalja most Megyeri Csilla és párja, Zsolti is. Sok a civakodás köztük és a jövőképük sem stimmel.

Csilla elárulta, hogy jó ideig Zsolti szeretett volna gyereket, most azonban megfordult a dolog és ő az, aki babázna már, párja azonban még várna vele. Év végéig adtak egymásnak időt, hogy eldöntsék, merre tovább a közös életükben.