A Magyar Honvédségnél eddig több mint 4000 katona kapta el a koronavírust. Egy tartalékos önkéntes bele is halt a betegség súlyos szövődményeibe.

Rengetegen fertőződtek meg a Magyar Honvédségnél is a koronavírussal, eddig több mint 4000 ezer betegről tudni. Szerencsére mostanra 300 aktív fertőzött van közöttük, ketten szorulnak kórházi kezelésre. Egy önkéntes viszont sajnos életét veszítette a betegség szövődményei miatt – mondta el Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Spirit FM-ben.

A Honvédség esetében is van oltási protokoll.

„A katonaorvos a prioritás első szintje, ők kapják folyamatosan. Akik a szociális intézményekben vannak a honvédségnél, ők kapják a második ütemben, és utána természetesen a katonák között is vannak a 60 év felettiek, és olyan egészségügyi károsodással rendelkező, vagy olyan betegséggel bíró emberek, akik magas a vérnyomása, vagy cukorbetegsége van, ők majd abban a kategóriában kapják" – árulta el a miniszter.

Azok a katonák pedig akik misszióra mentek automatikusan be lesznek oltva.