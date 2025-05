Sokkoló! Fegyveresek kaptak el egy férfit, aki autójával törte be Jennifer Aniston házának kapuját – A színésznő is otthon volt eközben

Egy feltehetően hetvenes éveiben járó férfi, röviddel dél után hajtott be Jennifer Aniston luxusvillájának kapujába Los Angelesben. A lehetséges behatolót a sztár biztonsági csapata fogta el, és állítólag fegyvert fogtak rá, amíg a Los Angeles-i rendőrség kiérkezésére vártak.

Jennifer Aniston otthon volt, amikor betürték a kapuját

Jennifer Aniston biztonsági csapata betöréssel vádolja az idős férfit

Jeff Lee rendőrtiszt, az LAPD szóvivője elmondta, hogy az incidens csendes-óceáni idő szerint körülbelül 12:20-kor történt, és a rendőrség egy olyan bejelentésre reagált, amely egy betörés gyanúsítottjáról szólt, aki járművel áthajtott a kapun. A hatóságok azt mondták, Jennifer Anistonnak nem esett baja, nem is találkozott a férfival. A rendőrség azt is közölte, hogy a gyanúsítottat az okozott kár miatt tartóztatták le, és hogy a férfi nem jutott be a házba.