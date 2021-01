Ahogy azt tavaly tavasszal megírtuk, Mary-Kate Olsen már májusban sürgősen válni akart a francia bankár férjétől, ám hiába adta be a válókeresetet még áprilisban, a koronavírus miatt sokáig nem foglalkoztak az ügyével, ezért egy hónappal később sürgősségi, gyorsított eljárást indítványozott. Arról több hír is terjeng, hogy a színésznő miért akar ennyire hivatalosan is szinglivé válni.

Idén januárban, egész pontosan január 13-án azonban pont került az ügyük végére, és Zoomon keresztül elváltak egymástól - írja a Refinery29.

Az online válási procedúráról egy fotó is felkerült az Instagramra, ami azóta szélsebesen terjed.