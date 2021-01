A szombaton 19 óra 35 perckor kezdődő első válogatóban Galda Levente (dalának címe: Eredő), Hajdu Erik (Szürke madár), a Mudfield (Nincsen szerencsém), Nagy Adri (Hol voltál?), a Name Project (Altass el!), Siklósi Balázs (Csak egy Igen), Sőti Barbi (Érezz idebenn), Szőke Niki (Új esély), a Tortuga (Törnek az ablakok) és Veréb Tomi (Miénk volt a világ) lép színpadra - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) az MTI-vel.



A dalokat Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár; Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere; Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa; valamint a zsűriben idén először helyet foglaló Ferenczi György Artisjus- és kétszeres eMeRTon-díjas zenész, énekes, szájharmonika-művész véleményezi.





Idén is a nézők látják el az ötödik zsűritag szerepét sms-szavazáson keresztül, így ezúttal is aktív részesei lehetnek a dalválasztási folyamatnak. A szavazás részletei az első adásban derülnek ki.

A négy válogatóból adásonként öt, összesen húsz dal jut tovább a két elődöntőbe: négy produkció a zsűri pontjai alapján, az ötödik a közönség szavazataival. Az elődöntőkből négy-négy dal kerül be a fináléba, így nyolc dalt hallhatnak újra a televíziónézők a március 13-i döntőben, amelyben kiderül, melyik lesz Magyarország slágere 2021-ben. A döntőben a zsűri által legjobbnak ítélt, legtöbb pontot kapó négy produkcióra szavazhatnak a nézők, a végső győztesről tehát a közönség dönt.



A Dal 2021 nyertese amellett, hogy lemezfelvétel és videoklip készítésére kap lehetőséget, átveheti a Petőfi Zenei Díj Év Dala elismerését. A műsorban az előző évhez hasonlóan több különdíjat is átadnak: a tizedik évadban is gazdára talál A Dal 2021 Legjobb Dalszöveg Írója és A Dal 2021 Felfedezettje cím, egyben a Petőfi Zenei Díj Az Év Szövegírója és a Petőfi Zenei Díj Az Év Felfedezettje díj.

Az élő adás után közvetlenül, 21 óra 45 perctől a színfalak mögül várja a nézőket A Dal Kulissza Korsós Judit Lolával és Forró Bencével. A műsorban az előadók és a zsűri is számos érdekességgel szolgál a produkciókról, kulisszatitkokat is megosztva.



A Dal 2021 honlapján mind a negyven dal meghallgatható, emellett a műsor Facebook- és Instagram-oldalán találhatók részletes információk, extra tartalmak, videók és cikkek.