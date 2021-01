1004 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 361 881 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 85 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 198 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 246 596 fő, az aktív fertőzöttek száma 103 087 főre csökkent. 3809 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 255-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 152 704 fő kapott oltást, közülük 17 772 fő már a második oltását is megkapta. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lassan lezárul, és az idősotthonokra összpontosulnak majd az oltások, amennyire azt a rendelkezésre álló vakcina lehetővé teszi. A kormány mai ülésén tárgyalja a védelmi intézkedések fenntartását. A kormány szeretne mielőbb nyitni, de ahhoz a tömeges oltásra, ahhoz pedig elég vakcinára van szükség. Az uniós beszerzésből lassan és kevés vakcina jön, ezért is keresünk más vakcinabeszerzési lehetőségeket - írja a Koronavírus.gov.hu.