Teljesen ledöbbentek a nógrádi település lakói, amikor kiderült, hogy M. Péter három hónappal ezelőtt agyonverte 75 éves nevelőapját, Géza bácsit, akinek a holttestét az éjszaka a kertbe vonszolta és elásta a házuk melletti üres telken. Péter ezután minden további nélkül folytatta az életét - írja a Bors.

Mikor a település lakói érdeklődtek Géza bácsi felől, mindig kitérő választ adott vagy azt mondta, hogy Szegeden vállalt munkát és jelenleg ott tartózkodik. Tette ezt úgy, hogy közben ő ápolta súlyosan beteg édesanyját.

"Egyszerűen sokkot kaptunk, amikor megjelentek a rendőrök. Peti aznap reggel még dolgozott, semmit nem láttunk rajta, egyébként is csöndes természetű volt, sosem bántott senkit. Géza már agresszívabb volt, megesett, hogy késsel kergette a nevelt fiát és a feleségét.

Az utóbbi időben többször kérdeztünk Géza felől, de Peti mindig azt mondta, hogy Szegeden dolgozik. Mindketten kőművesek voltak, sokszor dolgoztak együtt is, Géza pedig a kora ellenére még mindig vállalt munkákat, így nem volt feltűnő a dolog. Azt pedig a legrosszabb rémálmainkban sem gondoltuk, hogy Peti ilyet tegyen" - nyilatkozta a lapnak M. Péter egyik munkatársa.

Végül Géza bácsi eltűnését az egyik helyi lakos jelentette be, mivel már egyre feltűnőbb volt, hogy nem látják a nyugdíjas férfit.

"Már csak azért sem gyanakodtunk, mert velük lakott Peti anyukája, azaz Géza bácsi élettársa, Ica néni is, de ő sem szólt senkinek.Furcsállottuk, hogy Géza nem vette fel már jó ideje a nyugdíját, márpedig a csalás nem élt fényes anyagi körülmények között, így nagyon is szükségük volt a pénzre.Ez szúrt szemet egyeseknek, ekkor jelezték a hatóságok felé az eltűnést" - mesélte.

A gyilkos férfi édesanyja nem is sejthette, hogy fia milyen szörnyűséget követett el.

"Icu súlyos beteg, már hosszú ideje kórházban kezelték. Peti látogatta, de valószínűleg neki is azt mondta, amit mindenkinek, hogy Géza vidékre ment. Icuka csak most, egy héttel ezelőtt jött haza egy időre, de amint megtudta, mi is történt, olyan rosszul lett, hogy a mentő visszavitte a kórházba" - magyarázta egy helyi lakos.

Pétert a rendőrök őrizetbe vették, letartóztatásáról feltehetően a mai napon döntenek majd.