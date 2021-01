Sas József hosszú betegség után távozott az élők sorárból, temetésére január 22-én került sor. Özvegyében a szerettei tartják a leleket.

Most nagyon nehéz nekem, próbálom feldolgozni Jóska elvesztését. Gyászban vagyok" - mondta a Blikknek Zsuzsa, akinek sokat segítenek a gyerekek."A fiatalok dolgoznak, nem várhatom el tőlük, hogy mindig itt legyenek, de sokat segítenek, ápolják a lelkemet. A napi dolgokat én intézem, rendezgetem itthon a papírokat, holmikat, ez sem könnyű feladat, de meg kell csinálni. Most maradt a csend és a magány" - tette hozzá. Természetesen a barátok is mellette vannak. "Felhívom őt néha, de nem akarom erőltetni, mindenki máshogy éli meg a gyászt. Lehet, hogy majd eljön az ideje annak, hogy kibeszélje magából a fájdalmat, de ez még korai. Sok dolog cikázhat most a fejében, rengeteg mindent kell elrendezni. Ott van abban a nagy házban, ahol sok évtizedet éltek le együtt, és ahol Jóskát élete utolsó két évében példaértékűen és erején felül ápolta Zsuzsa, ez sem lehet könnyű. Majd az idő eldönti, hogy ott marad-e vagy sem, sokan nem tudnak tovább egyedül élni ott, ahol korábban életük nagy szerelmével voltak közösen" - mondta a Blikknek az özvegy egy közeli barátja.