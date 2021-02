A fiatal férfi meg akarta erőszakolni a családanyát, de miután ez nem sikerült neki, brutálisan megverte áldozatát. A rendőrség hajtóvadászatott indított a brutális támadó fiatal ellen, a megvert édesanya pedig visszaállt a munkába.

„A hétfői volt az első munkanapom a támadás óta és most ültem először a HÉV-en is. Már a múlt héten vissza akartam menni, de az orvosok akkor még nem engedték. A férjem be tudott volna hozni autóval, de visszautasítottam a felajánlását, hiszen nincs bennem félelemérzet. Ugyanabban az időben mentem, kora reggel, de az esetből tanulva ezúttal az első kocsiba ültem. A korai időpont ellenére ott rajtam kívül még hárman is tartózkodtak. Utazás közben nem volt bennem semmilyen rossz érzés, ezt az egészet már lezártam magamban, az élet megy tovább"– mondta a Borsnak Piroska, aki reméli, hamarosan bekamerázzák majd a szerelvényeket.

„A letört fogamat múlt pénteken megcsináltattam, az orrom még fáj, de már az is nagyon szépen gyógyul. A varratot pedig már kiszedték a számból" – tette hozzá a családanya.