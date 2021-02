Vérpezsdítő újdonsággal jelentkezik Békefi Viki és YA OU. A páros legújabb dalában minden megvan, ami egy szerelemben: érzelmek, romantika és nem utolsó sorban TŰZ.

„Nagyon örültünk neki, hogy ezúttal egy szenvedélyesebb oldalunkat mutathatjuk meg. Amióta együtt vagyunk minden dalunkból és feldolgozásunkból, vagy a különböző platformokon közzétett videóinkból azt láthatták az emberek, hogy mennyire kedvesen szeretjük egymást. Persze főként ilyenek vagyunk de azért ott lapul bennünk a fűtött, tüzes romantika, amit az új duettünkben meg is mutatunk"- mesélte YA OU.

Vikiék már rutinosan állnak a mikrofon és a kamera előtt, hiszen rajongóikat rendszeresen örvendeztetik meg különböző mashupokkal. A „TŰZ" ezúttal Kellner Dénes által született meg, akinek a zenében Oberritter Dóra, vagyis Calidora volt segítségére. Az elragadó zenéhez egy különleges klip is készült, amiben a szerelmespár egy érzelemtől fűtött táncot lejt.

„A videóhoz Koller Niki és Kovács Ricsi készített koreográfiát, ami tökéletesen illeszkedik a dal hangulatához; az összhatást pedig az egyedi és stílusos ruhák és kiegészítők teszik teljessé Kiss Márknak köszönhetően" - osztotta meg YA OU. „Nagyon izgalmas volt a forgatás, hiszen a táncos és a padlás jeleneteket is fűtetlen helyszíneken forgattuk -2 fokban, ahol igazán nagy szükség volt a belső tűzre"- tette hozzá mosolyogva az énekes.

A szerelmespár decemberben mutatta be első közös szerzeményét, az „Egész évben ölelnélek" egy könnyed, humorral és nem mellesleg csupa szeretettel teli karácsonyi dal volt, és sikerének köszönhetően a magyar rádiós slágerlisták top 15-ös mezőnyébe került.

A két előadó 2019-ben a Sztárban sztár leszek! című produkcióban szórakoztatta hétről hétre a nézőket, míg végül Viki egyenesen az első, Ya Ou pedig a második helyig menetelt a versenyben. Az énekesnő szeptemberben mutatta be első kiadványát „Cupido" címmel, Ya Ou pedig több zenével is jelentkezett, köztük a Pribelszki Norbival közös „Találkoznánk"-kal, ami jelenleg is a rádiók repertoárjának egyik kedvence.