Néhol tavasziasan enyhe lesz az időjárás az első februári hétvégén, akár 16 fokig is melegedhet a levegő. Az országon belül viszont nagy lesz a kontraszt, másutt napközben is csak épphogy fagypont feletti értékek várhatók. Csapadékra is készülni kell, esőre, ónos esőre, néhol havazásra is. A szél viszont péntekre mérséklődik, csak vasárnap lehetnek ismét erősebb lökések - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.