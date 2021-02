Szikora Robi szerint Manson egy ördögien gonosz ember, akit ördögűzés alá kellene vetni.

"Nem csak a megjelenése, a dalszövegei is elrettentő példák. Én ma is féltem a fiatalokat ettől a sátáni fröcsögéstől. Nem véletlenül tartottunk misét, amikor kétszer Magyarországon járt, s imádkoztunk azért, hogy ne sikerüljön ellopnia a fiatalok lelkét. Nem voltam naprakész arról, hogy mi történt vele az utóbbi időben, ám nem ért váratlanul, hogy mire képes ez az ember. Én érte sosem imádkoznék, de ellene sem, csak sajnálom. Az az igazság, maga az ember is kell hozzá, hogy valakit megszálljon a gonosz, ugyanis azt be is kell engedni. Ő elveszett, és szerintem valami ördögűzésnek kéne alávetni, hogy valami is segíthessen rajta" - mesélte a Borsnak Szikora.