Hallottad már azt a mondást, hogy mindenkinek él a világban egy alteregója? Az alteregó hasonmást jelent, ami feltételezi, hogy rajtunk kívül létezik még egy olyan személy, aki megtévesztésig úgy néz ki, mint mi.

Bizony a világsztároknál is szép számmal akadnak olyanok, akik akár egy vörös szőnyegen is lépdelhetnek szintén híres alteregóikka. Azt, hogy mit szólnak, hozzá nem tudjuk, de minden esetre valóban elképesztő a hasonlóság közöttük.

Nézzük is meg, kikről van szó!

Brittany Murphy és Lili Reinhart

Bár Brittany nagyon fiatalon hunyt el és 20 évvel idősebb is, mint Lili, aki még csak most kezdi karrierjét, a hasonlóság így is elképesztő. Brittany nagy nevettető volt a '90-es évek végén és 2000-es évek elején. 2009-ben hunyt el, tüdőgyulladás és anémia következtében.

Lili a Riverdale című nagysikerű Netflix sorozatban bontogatja a szárnyait, a kritikusok szerint még sokra viheti a 24 éves tehetség.

Natalie Portman és Kiera Knightley

Natalie és Kiera korunk két igazán elismert színésznője. Mindketten megkapták már a filmes díjak királynőjét, az Oscar-szobrot és számos Golden Globe jelölést és díjat is magukénak tudhatnak. Karakterük és szerepeik is hihetetlenül hasonlóak, mégis mindkettőnek helye van Hollywood élvonalában.

Rachel Bilson és Leighton Meester

A két színésznő bár közelít a negyvenhez, mégis a tini filmek és családi sorozatok sztárjai. Hasonló karakterek és hasonló stílusú filmekben is játszanak. Abban is megegyeznek, hogy egyikük sem zsebelt még be egyetlen nevesebb filmes díjat sem.

Javier Bardem és Jeffery Dean Morgan

A két sármos színésznek nem csak a kora, de a kinézete is hasonló. Sikerükben azonban bőven van eltérés. Míg a spanyol származású Javier Golden Globe-ot és Oscar-díjat is kapott már, addig Jeffrey egyetlen szobrocskát sem tudhat magáénak.

Hilary Swank és Jennifer Garner

A két gyönyörű színésznő elképesztően hasonlít egymásra, arról nem is beszélve, hogy színészi kvalitásaik is szinte megegyeznek. Jennifer 4 Emmi-díjat és 4 Golden Globe-díjat zsebelt már be, Hilary szintén dúskál a szobrocskákban: 2 Oscar-díj és 2 Golden Globe-díj boldog tulajdonosa.

A két színésznő bár hasonló karakter, mégis igen különböző stílusú filmekben szerepelnek. Míg Jennier a romantikus filmek és a vígjátékok koronázatlan királynője, addig Hilary a drámákban jeleskedik.

Sienna Miller és Mollie King

A 39 éves színésznő és a 33 éves zenész. dalszövegíró bár nem egy területen, de mindketten hírnévre tettek szert. A két sztár elképesztően hasonlít egymásra, orruk pedig teljesen olyan, minta direkt egyformára műttették volna.

Daniel Radcliffe és Elijah Wood

A két sztár külön-külön is elképesztő hírnévnek örvend. Míg Daniel a Harry Potter filmekkel futott be, addig pályatársa, Elijah a Gyűrűk ura és a Hobbit című filmek sztárja. Örök kölyök kinézetük miatt nagy valószínűséggel az idők végezetéig hasonlítani fognak egymásra.