A színésznőt annyira megviseli ez a helyzet, hogy férjével eldöntötték: végrendelkeznek. Ráébredtek arra, hogy egyik pillanatról a másikra kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy már nem lesz rá lehetőség - tudta meg a Blikk.

"Sajnos, nem javul az állapotom... Immunerősítő és étvágyjavító gyógyszert kapok, de alig van jártányi erőm, az orvos mondta, hogy sokaknál előfordul ilyen hosszan tartó utóhatás. (...) A koronavírustól három napig szörnyű állapotban voltam, iszonyúan köhögtem, magas lázam volt, az ágyból sem tudtam kikelni. Akkor gondoltam bele, hogy én is belehalhatok ebbe, mint sok idős ismerősöm, kollégám. Korábban nem végrendelkeztem, de eldöntöttem: itt az ideje. Rádöbbentem, hogy egyik pillanatról a másikra kerülhetek olyan helyzetbe, hogy már nem lesz rá lehetőségem. Mindent elkövetek, hogy helyrejöjjek, de nem árt, ha elrendezek magam körül mindent, amit csak lehet, Budával együtt. Szeretnék néhány dolgot az Ódry Árpád Művészotthonra és a Bajor Gizi Színészmúzeumra hagyni" - mondta a színésznp, aki a férjét is megfertőzte. Gulyás Buda hat hétig betegeskedett, nyomta az ágyat, most mégis jobb állapotban van, mint a felesége.