Szívalakú lufival és pezsgővel ünnepelte a Valentin-napot Király Linda. Az énekesnő nem bánja, hogy most egyedül van, így saját magára tud koncentrálni. Fotóival szinglitársainak is üzent:

"Boldog Valentin Napot minden szerelmesnek! A szingli társaimnak pedig üzenem, hogy szeressétek magatokat, mert egytől egyik csodálatosak vagytok, ezen a napon is. Szeretlek Titeket!"