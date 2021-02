Vitray Tamás az Andrássy úton okozott balesetet, de szerencsére komolyabban senki nem sérült meg. Mindkét sofőrt bevitték ugyan a kórházba, de ki is engedték őket. A tévés elmondta, soha nem volt még ilyen balesete.

"Ötvennyolc éve van vezetői engedélyem, de ilyen horderejű balesetem soha életemben nem volt. Arrafelé (az Andrássy út és a Szív utca kereszteződésében – a szerk.) még a régi szabály élt a fejemben, hogy elsőbbséget kell adnom, és kanyarodhatok, de ez megváltozott. Hibáztam, nincs mit szépíteni ezen, s ezt rögtön be is láttam, elnézést kértem" - mondta a Borsnak Vitray Tamás, aki bordafájdalmakkal küzdött a baleset után, de egyre jobban van. Az autója viszont csúnyán összetört, és nincs biztosítása.