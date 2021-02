"A játékgépek kereszttüzében éltem. Mikor beszüntették őket, akkor én írtam is hozzájuk egy ódát, elbúcsúztam tőlük. Nagyon-nagyon sok pénzt vesztettem ott, nagyon sok milliót. Még nem is éltetek, mert ez a kilencvenes évek elején volt. Akkor volt egy olyan undorító pókergép, aminél mindig azt gondoltam, hogy majd most, majd most visszajön, és visszajött, ugye? Sosem jött vissza!" - majd elmesélte, hogy egyszer egy éjszaka alatt a közel egymilliós veszteséget 17 ezerre csökkentették az egyik barátjával.

