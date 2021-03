Biztosan neked is van olyan ismerősöd, aki - ahogy mondani szokták - a vécére is kocsival jár, és két villamosmegállónyit sem tesz meg gyalog. Nos, ami az egészségtudatos életet illeti, ne ő legyen a példaképed, sőt, próbáld rávenni arra, hogy egy kicsit mindennap mozgassa meg magát, ha másképp nem, legalább sétával. A gyalogláshoz az égvilágon semmi nem kell, csak egy kis idő és egy kényelmes cipő.

A rendszeres testmozgás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, azonban az is belátható, hogy nem mindenkinek engedi meg az egészségi állapota, hogy kemény kardió- vagy súlyzós edzéseket végezzen. Az orvosok és életmód-szakemberek azt javasolják, ha nem is zúzunk keményen, sétáljunk, amennyit csak lehet, ugyanis a civilizált világban már erről is egészen kezdünk leszokni.

De vajon miért pont a 10 ezer lépésről terjedt el, hogy az egészségmegőrzés titkának számít, amikor lehetne ez a szám 8 vagy akár 12 ezer is?

A koncepció alapvetően Japánból ered, ahol 1964-ben dobtak piacra egy lépésszámlálót, amelynek neve azt jelentette, hogy tízezerlépés-mérő, ezért az terjedt el a köztudatban, hogy ennyi lépést kellene mindennap megtennünk. Természetesen erről szó sincs, csupán arról szól a 10 ezer lépés, hogy ha tehetjük, járjunk minél többet gyalog, csak akkor vegyük elő az autót, ha valóban szükség van rá, ha pedig tömegközlekedünk, 2-3 megállót nyugdtan sétálunk, ez az állóképességünket és a teherbírásunkat is javítani fogja, ráadásul mentálisan is jó hatással lesz ránk. Ha egyébként semmit nem edzünk, és eddig nem is sétáltunk, az első időkben még sporrtértékkel is bír a gyaloglásunk.

Sosem késő Az életkor előrehaladtával testünk fokozatosan veszít erejéből, hajlékonyságából, mozgékonyságából, izomtömegéből. A jó hír viszont az, hogy nagyon is sok mindent tehetünk állapotunk romlása ellen. A séta és a gyaloglás éppen ilyen, ami nagyon jó hatással van az elhízottakra, de bevethető műtét utáni lábadozáskor, amikor még nem térhetünk vissza a választott sportunkhoz, és idős korban is csak ajánlani lehet.

Ráadásul, ha eddig nem mozogtál, akkor már napi fél-egy óra séta vagy gyaloglás is jótékony hatással lesz a súlyodra, a fogyás pedig megint csak az egészségednek kedvez.

A séta szerepének fontosságával a WHO is foglalkozott. A szakemberek szerint hetente 150 perc mérsékelt intenzitású séta már jó kezdés lehet ahhoz, hogy sikerüljön javítani az állóképességet, amik naponta körülbelül 7-8000 lépésnek felel meg. Azt is jó, ha tudod, hogy körülbelül másfél kilométer gyaloglás felel meg 2000 lépésnek, ami körülbelül 100 kalórát éget el, persze a testsúlyod és az edzettségi szinted ezt befolyásolja. Fontos az is, hogy nem kell mindenáron megcélozni a 7-10 ezer lépést, ha úgy könnyebb, kezd fokozatosan.

A legtöbb ember szereti számokban is mérni a teljesítményét, de szerencsére ma ez már pofon egyszerű. A legtöbb okostelefonon alapalkalmazás a lépésszámláló, de ha ez nem elég, akkor különféle okosórák, akitivitásmérők vásárolhatóak igénytől függően, amelyek mérik-tárolják a napi eredményeidet.