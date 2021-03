Hanga Zoltán, a fővárosi állatkert szóvivője elmondta a Borsnak, hogy több állat is hiányolja a látogatókat az állatkertben.

A páviánokon látszik, hogy hiányzik nekik a pluszinger. Ha van látogató, "kiszólogatnak" nekik, és a közönség legtöbbször válaszol. Rajtuk érződik, hogy most nem tudnakk kivel "beszélgetni", de az állatsimogatókban is hiányolják az embereket."

A szóvívő szerint az oroszlánfiókák is felvillanyozódtak, amikor az első zárás után megjelentek újra a látogatók. Normál esetben az állatok már nem is foglalkoznak az emberekkel, most azonban úgy elszoktak tőlük, hogy a rozsomák és a zsiráfok is felfigyelnek rá, ha most embert látnak.

Hanga Zoltán azt is elmondta, hogy bár nincsenek látogatók, szigorú szabályokat kell betartaniuk, hogy se a gondozók, se az állatok ne fertőződjenek meg. Idén januárban vélhetően Covid-19 betegségben pusztult el két 11-hetes fehértigriskölyök a pakisztáni Lahór állatkertjében, úgyhogy nagyon fontosak az óvintézkedések.

Tavaly februárban, a koronavírus-járvány kezdetén mi is elkezdtük összeállítani a terveket, hogy milyen intézkedéseket kell majd életbe léptetnünk. Akkor még semmilyen információnk nem volt. A protokoll egy része viszont korábbról megvolt, mert például az emberszabású és más majmoknál már az ötvenes évek óta ismert, hogy például a tbc-t elkaphatják az embertől. A megoldás az üvegfal volt, és a kifutóknál például széles árkok, valamint finom szövésű háló, hogy ételt vagy tárgyakat se lehessen bedobálni hozzájuk.

A gondozók munkáját is úgy szervezik, hogy a turnusok ne találkozzanak egymással, ezzel akadályozva az esetleges megfertőzést. Ezenkívül maszkot viselnek, és a takarmány előkészítésénél kesztyűt húznak a dolgozók.