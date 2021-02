Az állatok boncolása során azonban kiderült, hogy a kölykök súlyos fertőzésben szenvedtek, tüdejük és légcsövők szokatlan mértékben károsodott. A patológusok arra jutottak, hogy az állatok az új típusú koronavírus okozta betegségben pusztultak el.

Az állatkertnek meggyőződése, hogy a tigriskölykök a koronavírus-pandémának estek áldozatul, amely már 12 256 emberéletet követelt Pakisztánban - mondta a Reuters hírügynökségnek az intézmény igazgatóhelyettese, Kiran Szalim.

Bár a tigriskölykökön nem végeztek PCR-tesztet, az állatkert munkatársit letesztelték a koronavírusra, és közülük hatnak, köztük a tigrisek gondozójának pozitív lett a tesztje - közölte az igazgatóhelyettes.

- A tesztelés eredménye megerősíti a boncolás következtetését. A kölykök valószínűleg az őket gondozó és etető személytől kapták el a fertőzést - mondta Kiran Szalim.

A pakisztáni állatkertek hírhedtek a rossz életkörülményekről, az iszlámábádi állatkertet nemrég be is zárták, mivel nemzetközi botrányt okoztak az ott uralkodó állapotok, az állatok tömeges pusztulása.

Állatvédők a fehértigriskölykök haláláért is az állatkerti illetékesek feltételezett hanyagságát tették felelőssé.

Az ARY News pakisztán hírportál úgy értesült, hogy tesztelték az állatkert többi lakóját is, de nem találtak más koronavírus-fertőzött állatot.

A két kölyök pusztulásával nem maradt fehértigriskölyök a lahóri állatkertben. Egy testvérük már röviddel a születése után elpusztult.