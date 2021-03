A biokémikus ezt arra reagálva válaszolta a Facebook-oldalán egy követőjének, hogy Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője vasárnap egy interjúban azt mondta: klinikai, tudományos és szakmai ismeretek alapján igyekeznek kitolni a második oltás időpontját, a Pfizer-vakcinánál a korábbi 21 helyett 35 napra.

Karikó Katalin hangsúlyozta, hogy már az első oltás is véd, "és annak is jónak kell lennie", ha csak hónapokkal később kapja meg valaki a második dózist - írták.Az MTI írása szerint Karikó Katalin azzal kapcsolatban, hogy múlt héten az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság közölte, a vakcina normál hűtési körülmények között is tárolható, azt írta: a vakcinákat korábban mínusz 70 Celsius-fokon tárolták, nem tesztelték mínusz 20 fokra, ezért bizonyíték hiányában nem is javasolták magasabb hőmérsékleten tárolni.