Müller Cecília emlékeztetett: az AstraZeneca-vakcina esetében kedden kitolták az első és a másik dózis közötti időt 12 hétre, mivel ezt az alkalmazási előirat lehetővé teszi. Emellett újabb változás az is, hogy az oltóanyag 18 éves kor felett mindenkinek adható, mivel összegyűltek azok az adatok, amelyek már bizonyítják a hatékonyságát az idősebbeknél is, már a 80 év felettieknél is rendelkeznek adatokkal - mondta, hangsúlyozva: ez hatalmas akció lesz.

Hozzátette: most, hogy nagyobb mennyiségű oltóanyaggal rendelkeznek, meg tudják valósítani ezt a kampányszerű oltást, hogy minél gyorsabban kialakuljon a járványügyi számok tükrében nagyon fontos egyéni védelem.

Az országos tisztifőorvos azt kérte azoktól, akik megkapják az sms-t, pontosan és felkészülten érkezzenek. Hozzák magukkal személyazonosító irataikat, TAJ-kártyájukat, a koronavírus.gov.hu oldalról le- és kitöltött beleegyező nyilatkozatot. Emellett javasolta, hogy az érintettek praktikusan öltözködjenek, legyen náluk víz, a cukorbetegeknél ennivaló.

Kérdésre válaszolva közölte, hogy az értesítettek ne válaszoljanak az sms-re, az tulajdonképpen egy "behívó" és nincs is mód emberek ekkora tömegével konzultálni. Aki nem tud az oltásra elmenni, máskor kerül sorra - tette hozzá.

Müller Cecília szólt arról, hogy az oltóanyagok folyamatosan érkeznek a háziorvosokhoz és a kórházi oltópontokra. A háziorvosok a következő napokban a regisztrált idősek oltására 250 ezer Sinopharm-vakcinával és Moderna-vakcinával is oltanak a körzetekben, a kórházi oltópontokban a 114 660 adag Pfizer-oltóanyagot használják fel.



Magyarország már 31 millió 14 ezer oltóanyagot foglalt le, ebből 2 millió 88 ezer 705 érkezett meg, egy részét felhasználták, másik része úton van, a harmadikat elraktározták, mert például a Szputnyik-vakcina két komponense nem ugyanaz - fogalmazott.

Az országos tisztifőorvos jó hírnek nevezte, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ "felszabadította" a korábban érkezett 100 ezer Szputnyik oltóanyagot, amellyel a jövő héten már olthatnak.

Várjuk a 280 ezer oltóanyagot is, és márciusban a további Sinopharm-szállítmányt, a Pfizer vakcinája pedig szinte hetente érkezik" - közölte.

Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy eddig 758 ezer 37 ember kapta meg legalább az első oltást, 253 ezer 368 a második adagot is. "Ha mindenki együttműködik, elfogadja a számára felajánlott vakcinát, 529 ezer védőoltást tudunk beadni a szerdától szerdáig tartó oltási héten" - mutatott rá, hozzátéve, hogy "ez egy óriási lépés lenne nemcsak a személyes, hanem a családtagok, a közösség védelme szempontjából is", hiszen már számos oltóanyagról írják, hogy a fertőzés továbbadását is meg tudja akadályozni.

Müller Cecília kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az oltási sorrend nem változik, különböző korcsoportokat, kockázatnak kitett embereket oltanak, továbbra is az a cél, hogy megvédjék a legesendőbbeket. Fontosnak nevezte, hogy azok az egészségügyi dolgozók, akik korábban kimaradtak a védőoltásból, azt a regisztrációt követően bármely oltóponton megkaphatják.



Kitért arra is, hogy a jelenlegi ismeretek alapján minden beoltott ugyanabból a fajtából kapja a második adagot, amiből az elsőt, a gyártó erre vállal garanciát. Megjegyezte, egyelőre nem lehet válaszolni arra, hogy egy következő szezonban melyik védőoltást alkalmazzák majd. Zajlanak kísérletek különböző típusú, hatásmechanizmusú oltásokkal abban reménykedve, hogy esetleg erőteljesebb immunválaszt képes kiváltani egy ilyen oltási struktúra" - mondta.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy járványügyi számításaik beigazolódnak. "Járványügyi adataink rendkívüli mértékben, dinamikusan nőnek", s ez nemcsak az új fertőzöttek, hanem a súlyos megbetegedések számában is megnyilvánul - fogalmazott.

A fertőzöttek nagy száma esetében állapotukban a tünetek megjelenése után gyors romlás következik be, és szinte azonnal kórházi kezelésre van szükség - mondta. Hozzáfűzte, a betegség e súlyos formája egyre inkább a 40-es éveikben járókat is érinti.

Ez nagyfokú terhelést jelent az egészségügynek. A második hullámban 8 ezer körül volt a kórházban ápolt maximális betegszám, úgy tűnik, rohamléptekkel haladunk e felé - közölte. A tisztifőorvos a koronavírus fertőzőbb variánsainak megjelenése miatt is felhívta a figyelmet, a higiéniai és járványügyi szabályok szigorú betartására.

"Fontos, hogy további szigorításokat csak akkor léptessünk életbe, ha az feltétlenül szükséges" - jelentette ki. Jelezte, szerdán a kormány ülést tart, "nyilván újabb döntések születnek", ezekről a lakosság is értesülni fog.