2021-ben kezdődött volna az új rendszer. A téli vagy nyári időszámítástól függően a téli mellett döntők nem tekertek volna többet vagy október végén állították volna vissza utolsó alkalommal az órákat. Amelyik ország a nyári időszámítást választotta volna, ott márciusban tekerték volna előre a mutatót egy órával - írja a nuus.

Úgy látszik, hogy a koronavírus-járványnak köszönhetően most ez is meghiúsul, ugyanis a tagállamoknak kisebb gondjuk nagyobb most az óraátállításnál, ráadaásul a legtöbben még azt sem döntötték el, hogy a nyári vagy téli időszámítást válasszák. Úgyhogy valószínűleg az óraátállítás ebben az évben még életünk része lesz. Magyarország egyébként a nyári időszámítás mellett döntene a február 25-i kormányinfón közöltek értelmében.

Március 28-án, vasárnap hajnali 2 órakor 3 órára állítjuk majd át az órákat, ezzel kezdetét veszi a nyári időszámítás, egy órával tovább lesz világos.