"Nehéz, de szükséges döntés volt a járvány megfékezésének érdekében, hogy az általános iskolákat átállítsuk a digitális oktatásra a következő hetekben. Tudjuk hogy ez többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent a gyerekeknek, a pedagógusoknak, és nekünk szülőknek is. Éppen ezért a kormány ebben a helyzetben is ott áll a családok mellett, hogy mérsékelje a terheket. A digitális oktatásban résztvevőknek továbbra is a szolgáltató felé kell jelezniük, hogy igénylik az ingyenes szolgáltatást, amit a következő számlán írhatnak jóvá. A kedvezmény a fennálló és az újonnan kötött szerződésekre is érvényes, és egyetlen tartózkodási helyen lehet igénybe venni. A következő időszak mindannyiunk számára nehéz lesz, de annak a reményében döntött a kormány a szigorításokról, hogy húsvétkor már újra tudjuk indítani az életet" - közölte a kormányszóvívő.