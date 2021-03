Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország májusig 3,5 millió emberrel többet tud beoltani, mint azok az országok, amelyek csak az Európai Unió által szállított vakcinákra építik a védekezésüket.Kisebb zavarok egy ekkora logisztikai akciónál lehetnek, de összességében Magyarország már most is második az EU tagállamai között az oltási rangsorban, és az a cél, hogy az elsők legyünk - mondta.

A miniszter rámutatott: a sajtóban megjelentekkel szemben az oltási program egy percre sem állt le. Nehéz nem tömegesnek tekinteni azt az oltássorozatot, amelyben 400 ezer ember fogja megkapni a vakcinát - tette hozzá Gulyás Gergely.

Megjegyezte: a háziorvosoknál, a kórházi oltópontokon a következő napokban is zajlik a regisztráltak oltása Sinopharm-, Moderna- és Pfizer-vakcinával. Egyedül az AstraZeneca-vakcinával való oltást függesztették fel, de a jövő hét második felében ezt is megkapják az emberek.

Úgy fogalmazott: sajnos a baloldal a legnagyobb válsághelyzetben is a "minél rosszabb, annál jobb" elvéből indul ki, és ebből egyenesen következik az oltásellenesség. Olyan vakcinákkal, amelyeket a magyar hatóságok megvizsgáltak és engedélyeztek, amelyekkel világszerte több tízmillió embert beoltottak, és számukra ez védettséget biztosít, ugyan miért ne lehetne oltani Magyarországon? - tette fel a kérdést.

Gulyás Gergely a kínai vakcinát az egyik legjobb, a mutánsok ellen talán a legnagyobb védelmet nyújtó oltóanyagnak nevezte. Hozzátette: az oltásellenes álláspont ellentétes Magyarország érdekeivel, és azzal is, hogy a hatékony védekezés eredményeképp minél előbb újra lehessen indítani a gazdaságot.

Magyarország nem először játszott úttörő szerepet - utalt az oltások mellett a migrációra, megjegyezve, utóbbiról Magyarország mondta ki elsőként, hogy a folyamatot meg kell állítani. Vakcinaügyben is egyértelmű volt, hogy nemcsak nyugaton, hanem keleten is készíthetők jó vakcinák - hangsúlyozta, hozzátéve: ahhoz ragaszkodtak, hogy a vakcinákat a magyar hatóságok is vizsgálják, és csak olyanokat kaphassanak meg az emberek, amelyek ellenőrzöttek és biztonságosak -írja az MTI.