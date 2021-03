A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról, amelyek hétfőn lépnek életbe. 6201 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 466 017 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 108 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 873 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 335 512 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 114 632 főre emelkedett. 7445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 778 -an vannak lélegeztetőgépen. Az oltási program rendben, ütemezetten és hétvégén is zajlik, közel 400 ezer regisztrált idős oltását végzik ezekben a napokban is a háziorvosoknál a Sinopharm és a Moderna oltóanyagokkal és a kórházi oltópontokon a Pfizer-vakcinával. Egyedül az AstraZeneca-vakcinával való oltás került felfüggesztésre, erre a jövő hét második felében kerül sor -írja a koronavrus.gov.hu.

A minden eddiginél nehezebb, március 8-tól március 22-ig tartó két hétben életbe lépő újabb védelmi intézkedések a következők: