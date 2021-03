Igazi életutat jár be Belényi Mihály legújabb dalában. A Sosem halunk meg klasszikus Audiopoeta tartalom, fülbemászó refrénnel és őszinte, sokatmondó tartalommal.

„Azt gondolom, hogy amíg az ember életben van és igazán él, egy kicsit elhiszi, hogy a szám címe igaz is lehet. Persze, maradjunk racionalisták, erre ugyan vajmi kevés az esély, de egy kicsit mégis igaz. Amit teremtünk, amit alkotunk, az a halálunk után is életben tarthat" - fejti ki Misi.

A refrénben a Magyar Rádió bájos gyermekkórusa van segítségére, és Puskás Gyöngyi kórusvezető vezényelt. A dalszöveg nem légből kapott, az énekes soraihoz személyes szálak is kötődnek.

„Elég sok embert elvesztettem akár fizikailag, akár érzelmileg az életem folyamán. Ennek ellenére ugyanúgy ott élnek Ők a fejemben, a lelkemben, ez már így lesz a halálomig. Azt gondolom, hogy az ember különböző módon ugyan, de a maradandóságra törekszik. Házat épít, festményt fest, zenét kreál, belekarcolja a szerelme nevét egy fába, egy kicsit ott akarja hagyni a nyomát az utókornak. Ezáltal akarunk egy kicsit halhatatlanok maradni. Vagy hinni, hogy azok lehetünk" - magyarázza.

A Sosem halunk meg nem érkezhet klip nélkül, amiben Audiopoeta valódi időutazáson megy keresztül és egy bájos hangú gyermekkórus kíséri útján. A forgatókönyv Misi fejéből pattant ki, aki ezúttal társrendezői minőségben is dolgozott. A videó igazi ritkaság, hiszen vágatlan felvételen keresztül mutatja be az életutat.



„Nagyon szeretem ezt a stílust, mert a néző jobban belekerülhet az adott szituációba, egyszerre szerettem volna az idő állandóságát és múlását szemléltetni. Talán a végeredményen alig látszódhat, de nagyon nagy önfegyelmet és összhangot igényelt a felvétel, nagyon szoros volt a "koreográfia". Ismét nagyon jó stáb állt össze, és annál nincs is jobb, mint mikor úgy dolgozik az ember, hogy közben látja a társain, hogy ők sem munkaként tekintenek a projektre, hanem belerakják szívüket, lelküket. Mindig igyekszem megteremteni egy forgatás alkalmával azt a légkört, hogy ez ne "csak" egy forgatás legyen, hanem egy élmény is. Úgy érzem ezúttal is sikerült" - teszi hozzá mosolyogva Misi.

A fiatal Audiopoetat Misi unokaöccse, Belényi Miklós alakítja, míg az idős Belényi szerepét Frank Dezső vállalta.