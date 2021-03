A boldogság forrása mindenki számára mást jelent, de mindegy, hogy mi váltja ki, a hatására elinduló biokémiai folyamatok ugyanazok. Az endorfin, az oxitocin a szerotonin mind olyan hormonok, amik eufóriát, gondtalanságot okoznak, ezeknek a termelődését pedig támogathatjuk is. Ismert, hogy a szexuális együttlétek vagy a testmozgás is képes hatalmas örömöt kiváltani, de az ételek is tudják befolyásolni a hangulatunkat és csökkenteni a fájdalmunkat. Nézzük, melyek azok az élelmiszerek, amiket ezért érdemes beépíteni az étrendünkbe.



Csokoládé

Kezdjük azzal, amit már mindenki jól ismer. Köztudott, hogy a csoki örömet okoz, de nem csak azért, mert elképesztően finom. A boldogságnak, amit fogyasztása közben és után érzünk, van tudományos magyarázata. A bennük lévő fenil-etilamin miatt leszünk feldobottak. Azonban azt is fontos tudnunk, hogy a rendszeres és nagy mennyiségben történő fogyasztásukkal kárt is okozunk a szervezetünknek, cukor- és energiatartalma miatt fogkárosító hatása van, és hozzájárul az elhízáshoz is. Csak mértékkel!

Keményítőben gazdag ételek

Bizony nem véletlen, hogy a tészta, a barna rizs, vagy éppen a krumpli nagy népszerűségnek örvend. Ezek ugyanis képesek megemelni a szervezet szerotonin szintjét, amely a gondtalanság és öröm érzésével tölt el bennünket. Ezekre az ételekre is igaz az azonban, hogy jó tulajdonságaik mellett túlzott fogyasztásuk sok problémával járhat. Ezért csak mértékkel szabad őket fogyasztani.

Olajos magvak

Ezeknek a változatos étrendben mindig helyet kell szorítanunk, ugyanis nagyon fontosak egyrészt az agy egészségének megőrzése szempontjából, de segítenek a szív-és érrendszeri betegségek kialakulásának csökkentésében is. Ha ez nem lenne elég ok arra, hogy olykor elfogyasszunk egy marék mandulát, vagy diót, akkor íme, még egy indok: a bennük lévő antioxidánsok képesek a hangulatunk javítására is.

Búzacsíra, zabpehely

Nem csak azok az ételek képesek fokozni a hangulatunkat, amikből keveset szabad fogyasztanunk. A búzacsíra és a zabpehely is örömet okozhatnak, a szerotonin termelődésében ugyanis fontos szerepe van az ezekben az élelmiszerekben található B6-vitaminnak.

Mélytengeri halak

A boldogság érzése mellett az sem elhanyagolható, ha egy étel képes a fájdalmunkat csökkenteni. A mélytengeri halak ki tudják váltani ezt a hatást a bennük lévő omega-3 zsírsavaknak köszönhetően, amelyekből a szervezetben gyulladáscsökkentő anyagok képződnek. Ez a mélytengeri halak mellett a busa fogyasztásával is elérhető.

Bogyós gyümölcsök

Az olyan gyümölcsök, mint a málna, a ribizli vagy az áfonya is képesek a fájdalomcsillapításra, de természetesen más okból, mint a halak. Ezekben antioxidánsok és olyan vegyületek találhatóak, amik csökkentik a fájdalmunkat. Ha enyhe fejfájással küzdünk, akkor gyógyszerek helyett érdemes megpróbálkoznunk ezeknek a gyümölcsöknek a rendszeres fogyasztásával.