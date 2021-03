Nemrég a Tények Pluszban szólalt meg két győri férfi, akik azt állítják, hogy rengeteg pénzzel megkárosította őket az énekes, Fekete Dávid.

"Cégeket rántott meg, ha kellett magánszemélyeket rántott meg. Nagyon komoly pénzekre. Itt nem 100 ezrekről beszélünk, hanem kemény 10 milliókról beszélünk meg 100 milliókról" - mondja a TV2-nek István, az egyik győri férfi, akinek elmondása szerint 40-50 millió forinttal tartozik Dávid.

"Nyáron körülbelül még olyan 150 millió forint fordult meg a kezében, abból nekem egy forintot nem törlesztett. Per pillanat én olyan 40-50 millió körül saccolom az én történetemet" - jelentette ki a súlyos vádakat a férfi.

A férfi továbbá arról is beszélt, hogy szerinte Dávid házasságát nem az anyagi problémák tették tönkre.

"Húsvétra nem ment haza, mert azt mondták neki, hogy ne menjen, karácsonykor is már olyan rossz volt köztük a viszony. Amit ő a Tényekben meg a Mokkában nyilatkozott, annak az igazsághoz köze nincs" - jelentette ki a férfi.

Nagyon csalódott Dávidban, mivel ő barátként segített neki, cserébe pedig az énekes átverte őt.

"Lehozta nekem a csillagokat is, hogy egy hónapon belül ezt lerendezi, ahogy elutalja a pénzt, már hozza a pénzeket és kitisztázza a lakásomat. 73 millió forintot vett fel hitelprogramra. A felesége cége nevére lett fölvéve, amit azóta sem törleszt" - mondta dühösen István, aki lopással is megvádolta az énekest.

"Képes volt még az egyik barátomtól is két héttel ezelőtt ellopni egy autót a ház elől. Elvitte hozzá, eladta neki, és másnap visszament, és elhozta kulccsal az autót. Ez most történt, ő is feljelentést tett ellene" - állítja István.

A férfi szerint Dávid adóssága több százmillió forint.

"Csak az ismertségi körömben a károsultakkal összeültünk és összeszámoltuk a meglévő hiányokat, 600 millió forint összegről tudunk, és ki tudja, még kik vannak, lehet ezen felül is vannak károsultak."