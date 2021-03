Bay Éva és férje is megkapták a második koronavírus elleni vakcinát, sőt, már meg is kapták a védettséget igazoló kártyáikat.

Annyira boldog vagyok, itt az oltási kártyám, és az útlevelem, szóval most már nincsen semmi akadálya annak, hogy a nyáron végre elutazhassak. Még pontosan nem ütöttük le hova is mennék szívesen, de valamilyen tengerparti hely lesz az tuti – kezdett mesélni a Borsnak Bay Éva.