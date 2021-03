Lee Noble bokszoló hosszan tartó betegség után tragikusan fiatalon hunyt el. 33 éves volt, sok éven át bátran küzdött az agyrák ellen, de ezt a csatát nem tudta megnyerni. Vasárnap hajnalban távozott az élők sorából. Családja és barátai mellett a bokszvilág is gyászolja a sportolót. Eddie Hearn promóter Twitteren búcsúzott. "Lee sok éven át nagyon bátran küzdött a betegségével, gondolataim most vele és a családjával vannak. Most már békében van" - írta.