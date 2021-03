Nádai ANikó hosszú évek óta műsorvezetőként tevékenykedik, de nem mindig a mádiában akart elhelyezkedni. Főiskolásként tanárnak tanult, viszont egészen különös foglalkozást űzött a tanulmányai mellett, hogy eltartsa magát.

"Mindig is jó érzékem volt a gyerekekhez, emiatt gondoltam, hogy jól fog állni a tanár néni szerep. Ez idővel be is igazolódott. Noha visszatekintve, nem voltak könnyűek a főiskolás évek. Akkor már magamról kellett gondoskodnom, az iskola mellett kénytelen voltam állást vállalni. Osztó voltam egy pókerklubban" - idézi a Blikk Anikó Story Magazinnak adott interjúját.