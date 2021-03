A hétvégén jellemzően már mindenhol 10 Celsius-fok felett, néhol 20 fok közelében alakulnak a csúcsértékek. Emellett változékony lesz az idő, napsütésre, de borús, csapadékos időre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken többórás napsütés várható, csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 4 fok között valószínű. A nappali maximumok 12-19 fok között alakulnak.



Szombaton a Dunántúlon rövid időre, a Tiszántúlon még több órára kisüthet a nap, ugyanakkor nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Összességében több helyen valószínű csapadék: délelőtt inkább a Dunántúlon, délután, este máshol is előfordul eső, zápor.Helyenként zivatar is kialakulhat. A szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a legmagasabb hőmérséklet 14-19 fok között várható.



Vasárnap főleg reggel, délelőtt helyenként még előfordulhat gyenge eső, zápor, napközben nem valószínű csapadék. Még ekkor is sokfelé élénk, néhol erős lesz a szél. Hajnalban 1 és 7, délután 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.