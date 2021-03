Január végén jelentették be, hogy a háziorvosok is beszállnak a koronavírus elleni oltások beadásába. Ők listát kapnak a beoltandók soráról, de ez csupán egy ajánlás. A háziorvosok ismerik a betegeiket, azt, milyen alapbetegségekkel rendelkeznek, így ők tudják azt is, melyik oltás a legmegfelelőbb egy-egy páciensük számára.

Dr. Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos a Ripostnak elmondta, ő azokat a betegeket, akik például számos alapbetegséggel küzdenek, különösen ha allergiásak, inkább oltópontra küldi.

Aki például autoimmun beteg, vagy allergiás, tehát sok alapbetegsége van, annak inkább a Pfizer és az AstraZeneca oltások ajánlottak. Ezeket oltópontokon oltották a közelmúltban, de most jött a hír, hogy hamarosan mi is újra kapunk Pfizert. Az orosz vakcina kapcsán pedig most érkezett egy új ajánlás, miszerint már a jól beállított cukorbetegeknek és magas vérnyomással küzdőknek is adható. Azt fontos megemlíteni, hogy az oltás okozhat átmenetileg akár vérnyomás, akár cukor panaszokat, de ezektől nem kell megijedni, pár nap alatt elmúlnak" - mondta a doktornő.

Elárulta, a betegek behívásának sorrendje sok mindentől függ. Például attól, milyen vakcinát kapnak, átnézi a listát, hogy az kinek lehet éppen megfelelő az életkora és az alapbetegségei alapján. Ezután pedig az asszisztensek értesítik őket.

Dr. Bakos Attila székkutasi háziorvos hozzátette, a listák is alakulnak aszerint, hogy milyen oltóanyag érkezik éppen és hogyan halad a regisztráció.