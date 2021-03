Nagy Bandó András és felesége a pandémia kezdete óta teljes bezártságban élnek. Mostanra azonban már megkapták az első oltást, de még nem engedtek a szigorú szabályaikból.

"Nyugodtabbak leszünk, bár én eldöntöttem: elővigyázatosabban fogok élni, és amíg továbbra is lesznek, akik nemet mondanak az oltásra, kerülöm a közösségi tereket" - mondta. Ennyi tragédiát hozó év után nincs kedvem a kabaréhoz. Már most húszezer halottunk van, saccom szerint ez minimum 10-20-szor ennyi közeli gyászolót érint. Erkölcstelen lenne a pandémia időszakát humorban pácolva emlegetni" - tette hozzá és azt is elárulta, hogy mostanában festéssel tölti az idejét. "Festeni szeretnék és néha kirándulni a pódiumra. Ha már kockázatmentesnek látom" - mondta a Blikknek.