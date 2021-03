Jean-Pierre Adams egy kisebb térdműtétre feküdt be 1982-ben a lyoni Édouard Herriot kórházba. Arra számítottak, hogy a rutinműtét után pár napon belül haza is térhet, de tragikusan végződött az egyszerű operáció. Az aneszteziológus ugyanis elvétette a dózist, aminek következtében az egészséges sportoló nem ébredt fel a műtét után, kómába esett, és azóta is abban az állapotban van.

Felesége, Bernadette azóta gondozza férjét, aki nem képes kommunikálni és érzelmeket kifejezni, de orvosi felszerelések nélkül is tud lélegezni és enni. Felesége hallani sem akar az eutanáziáról, nem hajlnadó lemondani a férjéről. "Lehet, hogy vegetatív állapotban van, de hall" - mondta a nő.