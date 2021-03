Suti Andrást a versenypályáról kellett mentővel elszállítani, miután rosszul lett a végjáték első fordulója közben. A versenytáncos azt mondta, már a feladatok teljesítése közben érezte, hogy valami nincs rendben, elhomályosodott a látása, és úgy érezte, mintha kiszippantottak volna belőle minden erőt. Egyelőre senki sem tudja, mi áll András tüneteinek hátterében.

"Minden mozdulatom kétszer olyan nagy erőkifejtésbe telt, alig mozogtak a lábaim és a kezeim, volt, hogy ki is csúszott a lábam alól a talaj, egyszerűen nem értettem, mi történik. Csak a szívem vitt végig a pályán, hatalmas küzdelem volt. Próbáltam tartani magam és befejezni az ügyességi feladatot is, de egyszerűen semmi koncentrációm nem volt, a többiek is azt mondták, hogy látszott rajtam, hogy valami baj van, mert hogy üres volt a tekintetem. Soha nem éreztem még ilyet, pedig azt nem mondhatjuk, hogy a szervezetem ne kapna folyamatos terhelést a versenytánc, a több órás próbák és edzések alatt" - mesélte András a Borsnak.

A mentőben infúziót kapott, ami sokat segített az állapotán, de elmondása szerint nagyon megijedt, hiszen még hasonlót sem érzett soha életében.