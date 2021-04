Orbán Viktor egy rövid videó üzenetben elmondta, hogy bár húsvét van, ő és vele együtt természetesen az operatív törzs is megállás nélkül dolgozik.

Arról is beszámolt, hogy a vírus ellen csak az oltással vehetjük fel sikeresen a harcot. A kormányfő ezért megkért mindenkit, hogy akik a húsvéti ünnepek alatt kaptak behívót oltásra, mindenképp menjenek el és adassák be a vakcinát.