Autóbalesetet szenvedett az M7-esen Bereczki Zoltán és terhes párja, sőt a színész kislánya is velük utazott. Az állapotos Bata Évát mentőhelikopterrel szállították kórházba, szerencsére kiderült, hogy ő is és a baba is jól vannak, később el is hagyhatta a kórházat. A sztár és kislánya sem sérült meg.

Bereczki Zoltán a Life TV Ébredj velünk című műsorában elmondta, az előttük haladó autó elütött egy madarat, ezért hatalmasat fékezett. A mögöttük közlekedő sofőr beléjük rohant, összesen négy autó ütközött egymásnak.