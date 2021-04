Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 608 084 fő, közülük 1 077 947 fő már a második oltását is megkapta. 4 814 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 698 490 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 272 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 681 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 419 765 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 256 044 főre emelkedett. 11 663 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 337-en vannak lélegeztetőgépen. Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, szerdától megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithattak az üzletek, a szolgáltatások és a kijárási tilalom 22 órára tolódott. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak. Mától vasárnapig folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást. A kormány szerdai ülésének döntéseiről a mai Kormányinfón adunk tájékoztatást - írja a Koronavírus.gov.hu.